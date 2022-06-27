تباين آراء طلاب الثانوية في الهرم حول امتحان اللغة الإنجليزية

تباينت أراء طلاب الثانوية العامة، بلجان الهرم، بمدرسة أم الابطال الثانوية، حول امتحان اللغة الإنجليزية للشعبتين العلمية والأدبية.

وأشار الطلاب إلى أن الامتحان احتوى على بعض الأسئلة الغامضة وغير المباشرة، فيما رأى آخرون أن الامتحان لم يخرج عن المنهج الدراسي، وجاء في مستوى الطالب المتوسط.

واستقبل أولياء الأمور أبناءهم ممن أكدوا سهولة الامتحان بالأحضان والقبلات، فيما دخل آخرون في نوبات بكاء بسبب شكوى أبناءهم من صعوبة الامتحان.

وقالت الطالبة منه محمد إن الامتحان احتوى على بعض الأجزاء غير المباشرة والتي تصل إلى حد التعقيد.

وأوضحت الطالبة ندى محمود أن الامتحان تضمن وجود بعض الأسئلة غير المفهومة، والتي لم يتوقعها الطلاب وفوجئوا بها في الامتحان.

وقالت الطالبة أميرة عبدالله بأن أغلب أسئلة الامتحان جاءت في مستوى المتوسط، منوهة بأن الأسئلة الصعبة تحتاج فقط لتركيز الطلاب.

واتفقت معها الطالبة نهال محسن، لافتة إلى أن الامتحان جاء مباشر وغير معقد، إلا بعض الأسئلة جاءت للتفريق بين الطلاب، على حد وصفها، كما أن الأسئلة المنتشرة على صفحات الغش الإلكتروني، منذ مساء أمس، وفجر اليوم لم تأتي ضمن أسئلة الامتحان.