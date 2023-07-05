الشرطة الإيطالية تضبط سائحًا بريطانيًا حفر اسمه واسم صديقته على مدرج الكولوسيوم الروماني الأثري

ضبطت الشرطة الإيطالية سائحاً بريطانياً بعد أن تم تصويره وهو يحفر اسمه واسم صديقته على المسرح الروماني، الكولوسيوم، والذي يبلغ عمره 2000 عام.

وذكرت صحيفة "اكسبريس" البريطانية أن السائح، الذي يقطن في مدينة بريستول البريطانية، تم ضبطه وهو ينحت اسمه واسم صديقته على الكولوسيوم الروماني، مضيفة أنه في دفاعه قال أنه "لم يكن يعلم أنه مبنى قديم".

وتم القبض على إيفان ديميتروف، الذي يبلغ من العمر 27 عامًا، وهو يقوم بتخريب المبنى التاريخي، الذي لا يزال أكبر مدرج قائم في العالم حيث يتدفق الآلاف من السياح لمشاهدته.

وقام سائح أمريكي بتصويره بينما كان ينحت اسمه واسم صديقته هايلي براسي، 33 عامًا، في الحجارة القديمة، ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي مما أثار غضب ملايين المشاهدين.

ومن المتوقع توقيع غرامة تصل إلى 15000 يورو ويمكن أن يُسجن لمدة تتراوح بين عامين وخمسة أعوام عند إحالة القضية إلى المحكمة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في مدينة روما قوله: "يا له من هراء ويا لها من رسالة سريالية .. ما هو مستوى التعليم الذي حصل عليه هذا الرجل الذي لا يعرف الكولوسيوم؟".