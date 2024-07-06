عبدالله حمدوك: مصر عوَّدتنا دائما بأنها سباقة للتعامل الإيجابي مع أزمات السودان

أعرب رئيس وزراء السودان السابق عبدالله حمدوك، عن سعادته بانعقاد مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية في القاهرة.

وقال في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، اليوم السبت: «نحن سعداء بهذا المؤتمر، والشكر لمصر والتي عوَّدتنا دائما بأنها سباقة للتعامل والتعاطي الإيجابي مع أزمات السودان، وعلى رأس هذه المسألة استضافة مصر لمئات الآلاف من السودانيين».

وأضاف أن هذا المؤتمر يعالج ثلاثة بنود أساسية، الأول يتعلق بوقف الحرب التي تظل ضرورة قصوى، متمنيا توقفها اليوم قبل الغد.

ولفت إلى أن البند الثاني متعلق بالتعامل مع الأزمة الإنسانية، حيث يمر فالسودان اليوم بأكبر كارثة يمكن أن يشهدها العالم اليوم، حيث يوجد أكثر من 25 مليون شخص مهدد بالمجاعة و10 ملايين نازح، وأكثر من مليوني لاجئ، والمؤتمر يتيح التعامل مع هذه الأزمة وحشد الدعم الإقليمي والدولي للتعامل معها.

وأوضح أن البند الثالث يتناول موضوع العملية السياسية، وأجندتها ومبادئها وكيفية ترتيب وتفصيل عملية سياسية لإخراج السودان من هذه الأزمة، ويمكن أن تستمر هذه البنود بالتوازي، بحيث تستمر جهود وقف الحرب مع العملية السياسية، وأي نجاح في هذين المسارين يفيد في النجاح للمسار الآخر، لذلك العملية يجب أن تسير بالتوازي بين المسارين.