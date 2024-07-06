جيش الاحتلال يقتل ويصيب معتقلين فلسطينيين بعد ساعات من الإفراج عنهم

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قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي وأصاب معتقلين فلسطينيين بعد ساعات من الإفراج عنهم باستهدافهم بقذيفة مدفعية شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وذلك وفقًا لما أفادته وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، اليوم السبت.

#عاجل| الجيش الإسرائيلي يقتل ويصيب معتقلين فلسطينيين بعد ساعات من الإفراج عنهم باستهدافهم بقذيفة مدفعية شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة (مراسل الأناضول) — Anadolu العربية (@aa_arabic) July 6, 2024

واستشهد 6 من رجال الشرطة الفلسطينية وأصيب آخرون، اليوم السبت، في غارة جوية نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت سيارتهم شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية محلية، إن 6 من رجال الشرطة الفلسطينية استشهدوا وأصيب آخرون من جراء استهداف الطائرات الإسرائيلية مركبتهم في منطقة الشاكوش بالحي السعودي.

وأضافت المصادر، أن القتلى والمصابين نقلوا إلى مستشفى ميداني في المنطقة، قبل نقلهم إلى مجمع ناصر الطبي غرب خان يونس.

ومنذ 6 مايو الماضي، تشن إسرائيل هجوما بريا على مدينة رفح استولت خلاله على معبر رفح الحدودي مع مصر، ما أدى إلى إغلاقه أمام إخراج جرحى للعلاج وإدخال مساعدات إنسانية شحيحة أساسا.