الأونروا: سكان غزة يواجهون نزوحا قسريا جديدا وسط فقدان الأمل

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن سكان غزة يواجهون نزوحا قسريا جديدا وسط فقدان الأمل.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مسئولة الاتصالات في "الأونروا" لويز ووتردج، قولها في تصريحات صحفية، إن هناك حالة من عدم اليقين بالسلامة نظرا لعدم وجود مكان آمن يذهب النازحون إليه.

وأشارت إلى أن العائلات الفلسطينية في غزة تفقد الأمل وقوة الإرادة فيما تواجه نزوحا قسريا جديدا.

وشددت على أن سكان غزة ليس لديهم مكان آمن للذهاب إليه، وبالتالي يجب وقف إطلاق النار الآن.

وتتواصل الحرب الإسرائيلي على غزة، فيما أعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع حصيلة العدوان إلى 38 ألفًا و98 شهيدًا، و87 ألفًا و705 مصابين منذ السابع من أكتوبر الماضي.