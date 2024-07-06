انتهى المؤلف عمر عبدالحليم، من كتابة فيلمه السينمائي الجديد "الغواصة – argon"، وذلك بعد نجاحه مؤخرًا بتقديم الفيلم السينمائي "السرب" الذي قدم في دور العرض المصرية مؤخرا وحقق نجاحًا كبيرًا من بطولة النجم أحمد السقا.

وقال المؤلف عمر عبدالحليم، في تصريحات صحفية له اليوم السبت، إنه انتهى من كتابة الفيلم بالكامل، مشيرا إلى إنجاز بعض المعاينات الخاصة بأماكن التصوير داخل مصر وخارجها، مؤكدا أن العمل جديد من نوعه على السينما المصرية والعربية.

وقال عمر عبدالحليم، إن قصة الفيلم مختلفة تمامًا، وتحكي أحداثه عن عالم آثار يبحث عن كنزا مصريا فرعونيا ضائعا، في غواصة نازية غارقة من الحرب العالمية الثانية، وتأخذه رحلة البحث عن الكنز إلى العديد من المفاجآت، مؤكدا التعاقد على العمل مؤخرًا بعد أن تم إجازته من الرقابة والمصنفات الفنية، وجرى الاتفاق على التصوير في عدة دول أوروبية، ومعاينة عدد من الغواصات الحقيقة للاستعانة بها في تصوير الفيلم.

وكشف عن الاتفاق مع فريق من المختصين الأجانب في مجال السينما للمشاركة في العمل، مؤكدا أنه خلال أيام قليلة سوف يعلن تفاصيل العمل خاصة الأبطال المشاركين.

يذكر أن آخر أعمال المؤلف عمر عبدالحليم هو فيلم "السرب" بطولة أحمد السقا، وشريف منير، وآسر ياسين، ونيللي كريم، وصبا مبارك، وكريم فهمي، ومحمد ممدوح، ومحمد فراج، وأحمد صلاح حسني، ومحمود عبدالمغني، ودياب، وعمرو عبد الجليل، ومصطفى فهمي، وأمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.