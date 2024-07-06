توقيع أول اتفاقية نقدية بين إيران وروسيا

أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني، محمدرضا فرزين، اليوم السبت، عن توقيع أول اتفاقية نقدية ثنائية بين إيران وروسيا.

ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، عن فرزين قوله: "في الاجتماع الثنائي لمحافظي البنكين المركزيين لإيران وروسيا على هامش المؤتمر المالي الروسي في سان بطرسبرج الخميس الماضي، تم الانتهاء من الإجراءات التي تم الاتفاق عليها في الماضي وبالتالي دخلت جميع التدابير المتفق عليها مسبقًا مرحلة التشغيل".

وأضاف: "تم في هذا اللقاء التوقيع على وثيقة تعاون جديدة بشأن الإجراءات المشتركة المستقبلية من قبل محافظي البنكين المركزيين في البلدين".

وأشار فرزين إلى القدرات التجارية والاقتصادية لإيران وروسيا، وأكد: "في نهاية اللقاء الثنائي مع رئيس البنك المركزي الروسي، تم التوقيع على اتفاقية نقدية ثنائية من أجل توفير (الصرف) السيولة للعملات الوطنية للمعاملات التجارية، وقريبا سيتم فتح البنية التحتية التجارية بشأن الريال الخارجي في مركز صرف العملة والذهب الإيراني، وسيتم إرسال التعليمات اللازمة إلى الشبكة المصرفية والتجار".

وذكر: "مع الاتفاقية النقدية، ستكون عمليات التبادل على أساس العملات المحلية الريال والروبل، ولا داعي لاستخدام عملة أخرى، وستكون بداية قفزة في التبادلات التجارية للبلاد، وستغطي العديد من المخاطر الناجمة عن تحويل العملات وهذا سيؤثر على عمليات التبادل بالعملات الأخرى. ولذلك، فإن هذا مهم جدًا لرجال الأعمال الإيرانيين والمستثمرين الروس".