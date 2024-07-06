الاحتلال يمنع المصلين من دخول المسجد الأقصى ويعتقل مصورا صحفيا

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عشرات المصلين من دخول المسجد الأقصى المبارك، واعتقلت مصورا صحفيا من باحاته.

وأفاد مراسل وكالة «وفا»، نقلا عن شهود عيان، بأن عشرات المواطنين أدوا صلاة الظهر قرب باب الأسباط وفي طرقات القدس القديمة، بعد أن منعتهم قوات الاحتلال من الدخول إلى المسجد الأقصى.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت المصور الصحفي عبد الرحمن العلمي، واعتدت بالضرب على المصلين قرب أبواب المسجد.

وشددت قوات الاحتلال، إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة من القدس، ومحيط المسجد الأقصى، ومنعت عددا من فلسطينيي أراضي الـ48، وعشرات الأطفال من الدخول إلى الأقصى.

وتواصل قوات الاحتلال تشديد حصارها على المسجد الأقصى منذ السابع من أكتوبر 2023، إذ تتمركز طوال الوقت عند أبواب الأقصى، وتنصب السواتر الحديدية وتوقف الوافدين وتحاول عرقلة دخولهم إلى المسجد في كثير من الأوقات.