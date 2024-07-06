- أبو حمزة: جيش العدو لم يعد مقنعاً لشعبه في تحقيق أية درجة من الأمان له ولمستقبله



قال أبو حمزة، الناطق باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، إن حسابات جيش الاحتلال بشأن ذخائر المقاومة لا قيمة لها، وأن قتال "العدو" في غزة لسنوات "لن يحقق له أهدافه، مؤكدا أن ذخائر المقاومة يصعب حصرها.

وأضاف أبو حمزة، خلال حوار مع قناة "الميادين" اللبنانية، أن "ما يعتقده العدو ويعمل عليه من حسابات بما يخص ذخيرة المقاومة لا قيمة لها، فهو جرب غزة من قبل، كما جربها قادته الذين كانوا يتصفون بالقدرات العسكرية الكبيرة، أمثال دايان، ورابين، وشارون، فانسحبوا منها".

وأوضح أبو حمزة أن "غزة لم تكن في زمانهم قوية عسكرياً كما هي الآن، بل لا توجد أية مقارنة بين ماضي غزة وحاضرها لنتحدث عنه، فكل شيء الآن مختلف"، مشددا: "عندما نصف عدونا بالمحتل، هذا يعني لنا أننا سنقاتله حتى الرصاصة الأخيرة.. وهنا يعلم العدو أن قتاله لسنوات في غزة لن يحقق له أهدافه".

وذكر أبو حمزة أن "الذخائر التي تمتلك المقاومة يصعب حصرها من عتاد وأنواع"، مؤكداً أن "القدرة الخلاقة على التصنيع في أقصى الظروف لا تزال موجودة".

وبينما تحدث عن "عدم الاستهانة بقدرات عدونا"، شدد على أن المقاومة "تجري حساباتها على ذلك في قتالها معه، وعليه بالمقابل ألا يستهين بقدراتها، فقادم الأيام هو القول الفصل بينها وبينه".

- جحيم غزة

وأكد أبو حمزة لـ"الميادين" أن "مستقبل العدو إلى زوال، وهذه حتمية قرآنيه نؤمن بها ونعمل عليها"، مشددا على أن "ما كان مستحيلاً في أزمان مضت بحسب أبو حمزة، أصبح الآن ممكناً ومقبولاً للعقل والمنطق".

كما اعتبر الناطق باسم سرايا القدس أن "جيش العدو لم يعد مقنعاً لشعبه في تحقيق أية درجة من الأمان له ولمستقبله، فكيف به أن يكون مقنعاً في حكمه عسكرياً في غزة"، مضيفا: "إن استطاع، فمرحباً به في جحيم غزة! وإن لم يستطيع، فما نقوله من حتمية زوال كيانه حاصل ومؤكد، بإذن الله القدير".