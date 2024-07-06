رئيس الوزراء الإسباني يحث تحالف اليسار الفرنسي على هزيمة لوبان

مدريد 6 تموز/يوليو (د ب أ) - أعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن دعمه للتحالف اليساري الذي يحاول وقف صعود حزب التجمع الوطني الشعبوي في فرنسا، وهو أحدث زعيم أوروبي يدلي بتصريحات مباشرة حول الانتخابات الفرنسية.

وقال سانشيز في تصريحات أدلى بها فى بوخارست إن الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا تفرض "أطرها على الأحزاب اليمينية التقليدية غير القادرة على مقاومة توجهها" ، والتي تشمل الخطاب ضد الهجرة والمساواة بين الجنسين ومكافحة تغير المناخ، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت .

وأضاف: "إنها مسؤوليتنا أن نقف في وجه هذه الموجة الرجعية لأن لا أحد آخر سيفعل ذلك. نحن خط الدفاع الأخير".



وأضاف: "لذا أيها التقدميون الفرنسيون، العالم يراقبكم، ستهزمون اليمين المتطرف وستحكمون لأن أفضل طريقة لوقف الموجة الرجعية هي الحكم".