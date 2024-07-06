سرايا القدس: عدم قدرة جيش الاحتلال على مواصلة الحرب ستجبر حكومة نتنياهو على قبول أي اتفاق

قال الناطق باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، أبو حمزة، إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته منفصلون عن الواقع، مؤكدا أن ما سيجبرهم على قبول أي اتفاق هو وصول جيش الاحتلال لمستوى يفرض عليه عدم القدرة على مواصلة الحرب وتحمل مزيد من الخسائر.

وأوضح أبو حمزة، خلال حوار مع قناة "الميادين" اللبنانية، أن "العدو الإسرائيلي يراوغ ويناور وما نراه هو أن نتنياهو ومن معه من مجانين في حكومته مفصولون عن الواقع، ولا يمارسون أي نوع من السياسة، ولا يهمهم إلا أن تستمر الحرب".

واعتبر المتحدث باسم سرايا القدس أن استمرار الحرب "يؤمن لهم مستقبلهم في الحكم، ويبعدهم عن المحاكمات، كما ويبعدهم عن مخاوف سقوط الحكومة والذهاب إلى انتخابات مبكرة"، مؤكدا: "هؤلاء الفاسدون لا يهمهم جيش ولا شعب، لأنهم ينظرون باحتقار إلى ما دونهم من شعوب إذ أن السلطة، والسلطة فقط، هي كل همهم".

ورأى أبو حمزة أن "أي اتفاق يقربهم إلى هذه المخاوف لن يقبلوا به، وما سيجبر هذه الحكومة الفاسدة على قبول أي اتفاق، بحسب ما نراه، هو أن يصل جيشهم إلى المستوى الذي يفرض عليه عدم القدرة على الاستمرار في الحرب، وعدم القدرة على تحمل المزيد من الخسائر دون أي مكسب سياسي، حينها سيكون لكل حادث حديث".

وبشأن دخول جيش الاحتلال رفح، قال أبو حمزة إنه "تحصيل حاصل، ويسير حسب مخططاته العسكرية التي لن تجلب له إلا مزيداً من الهزيمة".