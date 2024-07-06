مركز تدريب الصحفيين يفتح باب التقدم في دورة هيكل لصحافة البيانات

بدأ مركز تدريب نقابة الصحفيين، اليوم السبت، في تلقى طلبات التقدم للمنحة التدريبية المتقدمة في "صحافة البيانات والمحتوى المبني على الدليل وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في صحافة البيانات"، التي تقدمها مؤسسة هيكل للصحافة العربية للصحفيين المصريين، والفلسطينيين المقيمين في مصر.

وتغطى المنحة مراحل دورة عمل صحافة البيانات منذ البداية للنهاية، والتي تتضمن: "المفاهيم والأساسيات والقيم الصحفية خلف البيانات - بناء سيناريو القصص الصحفية المدعومة بالبيانات - أدوات ومصادر جمع وتنقيح البيانات من المصادر المفتوحة - البيانات الضخمة وأدوات التعامل معها - تجهيز وتنظيف ومعالجة البيانات وتقنيات تبسيط الأرقام - أدوات وتقنيات التمثيل البصرى للبيانات والمخططات البيانية - توظيف مفاهيم وأدوات الذكاء الاصطناعي في صحافة البيانات - توليد وإعداد التحليلات والتقارير العميقة من البيانات". ويتم تأهيل كل متدرب مشارك في الدورة على إعداد مشروع متكامل مبني على مراحل العمل كافة.

ويشترط في المتقدم للمنحة:

-أن يكون المتدرب عضوًا في نقابة الصحفيين، أو من الصحفيين الفلسطينيين المقيمين بمصر.

- أن يتمتع بخلفية عملية أو تدريبية عن صحافة البيانات.

- أن يجتاز مراحل الاختيار الخاصة بالمنحة بما تتضمنه من قواعد ومعايير.

- أن يلتزم بالبرنامج التدريبي طوال فترة التدريب، وينفذ المشروع التدريبي الخاص بالمنحة.

فيما يتم الاشتراك في المنحة إلكترونيًا لمدة أسبوع عن طريق صفحة الاشتراك بالدورات على موقع مركز تدريب نقابة الصحفيين عبر الرابط التالي: https://training.ejs.org.eg/2024/01/02/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d8%ac%d9%8a%d9%84-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%83/

كما يعلن الجدول الزمني للدورة ومواعيد الجلسات ومراحل تنفيذ واستلام المشروعات بعد الانتهاء من اختيار المتدربين (24 صحفيًا مصريًا وفلسطينيًا).

من جانبه قال محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس النقابة، إن دورة صحافة البيانات هي المنحة الثالثة المقدمة من مؤسسة هيكل للصحافة العربية لمركز تدريب نقابة الصحفيين في إطار بروتوكول التعاون، الذي تم توقيعه العام الماضي.

وأشار "عبد الحفيظ"، إلى أن مركز التدريب ومؤسسة هيكل قررا فتح باب التدريب أمام الزملاء الصحفيين الفلسطينيين المقيميين في مصر، تعبيرًا عن تضامنهما مع الأشقاء الفلسطينيين، وإيمانًا بالدور الذي يجب أن تلعبه المؤسسات المصرية في دعم القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن ذلك هو أقل ما يجب القيام به.

ولفت عضو مجلس النقابة، إلى أنه سيتم منح جوائز مالية قيّمة لأفضل 3 مشروعات تخرج يتم إنجازها خلال الدورة.