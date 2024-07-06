محمد ثروت يتحدث عن كواليس فيلمه الجديد أوسكار عودة الماموث: مثلنا مع كائن غير موجود

تحدث الفنان محمد ثروت، عن تفاصيل فيلمه الجديد «أوسكار - عودة الماموث»، قائلا إنه يندرج تحت إطار أفلام «الخيال العلمي والأكشن».

وأضاف في تصريحات لبرنامج «ON Set» على قناة «ON E» مساء الجمعة، أن اسم «أوسكار» في الفيلم هو اسم الكائن الذي تدور حوله القصة، في حين أن «الماموث» هو الفيل المشعر والذي انقرض منذ ملايين السنين.

وأشار إلى أنه أعجب بالفيلم منذ اللحظة الأولى التي طالع فيها السيناريو، متابعا: «لما قرأت السيناريو لقيت العمل ضخم جدًا واطمنت للفيلم».

وتحدث ثروت عن كواليس الفيلم، مؤكدا أن التصوير كان مليئا بمشاهد الضحك والمفارقات، لا سيما وأن الفنانين كانوا يمثلون مع كائن غير موجود.

وأشاد بتجربته مع الفنان أحمد صلاح حسني، قائلاً: «أول مرة اشتغل معاه فنيا لكني بحبه على المستوى الشخصي.. ولما بدأنا تصوير بدأ يحصل بينا كيمياء بينا، كأننا نعرف بعض من زمان وبنرتجل في المشاهد الكوميدية».

وعن مشاركته مع الفنانة هنادي مهنا، قال: «بحبها على المستوى الشخصي.. هي ممثلة شاطرة جدًا.. وليست أول مرة نشتغل مع بعض، مثلنا مع بعض في فيلم تماسيح النيل».