الفنان أحمد كمال: أكثر من 75% من نجوم الكوميديا الحاليين بلا وعي

انتقد الفنان أحمد كمال، مستوى الكوميديا في مصر خلال الوقت الحالي، قائلا إن «أكثر من 75% من نجوم الكوميديا الحاليين بلا وعي»، معتبرًا أن أعمالهم تتسبب في تأخر الشعوب بدلا من تقدمها.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «Spot Light» عبر شاشة «صدى البلد» أن الكوميديا كانت تحظى بمكانة خاصة في الماضي، مستشهدًا بجيل عمالقة الكوميديا مثل نجيب الريحاني وفؤاد المهندس.

وتابع: «الفنان الكوميدي تقع على عاتقه مسئولية كبيرة.. زمان الموضوع لم يكن مقتصر على أفلام الكوميديا فقط، كانوا يستعينوا بمسرحيات عالمية ويقدموها بالطابع المصري.. كان فيه عقل وثقافة وناس مسئولة تدرك إن العمل الفني يؤثر على المشاهد وليس مجرد تقديم أي كلام».

وانتقد «كمال»، اعتماد أعمال الكوميديا في الوقت الحالي على الاستسهال، قائلاً: «أنا مش شايف كوميديا دلوقتي، شايف استخفاف بالعقول واستسهال.. معظم الممثلين وعيهم مش موجود.. في نوع كوميديا راقية تقدم الشعوب وكوميديا تأخر الشعوب.. الكوميديا الموجودة حاليا تجيبنا وراء.. معظم الكوميديا الموجودة حاليا تجيب الشعب المصري وراء».

ورأى أن العديد من نجوم الكوميديا الجدد يمتلكون موهبة طبيعية إلا أنهم يفتقرون إلى النضج الفكري والثقافي.

وتابع: «الكوميديانات الموجودين حاليًا دمهم خفيف ومواهب لكن بلا عقل بلا شخصية.. لا قدرة على الاختيار، عندما نقارن هذا الجيل بكوميديا نجيب الريحاني الذي كان يترجم ويتحدث الفرنسية وثقافة فؤاد المهندس هنعرف الفرق قد إيه».