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أعلن وزير الداخلية الأوكراني إيجور كليمنكو فى قناته على تطبيق تليجرام، اليوم السبت، عن وقوع حادث سير خطير بشمال غربى أوكرانيا أودى بحياة 14 شخصا من بينهم طفل يبلغ من العمر 6 سنوات.

وقال كليمنكو إن شاحنة لنقل البنزين اصطدمت بحافلة أجرة صغيرة في منطقة ريفني.

وكتب الوزير الأوكرانى يقول إن الشرطة وخدمات الطوارئ كانت في مكان الحادث.

وأوضح أن الأطباء يكافحون لإنقاذ حياة امرأة مصابة بجروح خطيرة وهى الناجية الوحيدة من الحادث.

وأظهرت الصور التي قدمتها خدمات الطوارئ أن حافلة الأجرة الصغيرة دمرت بصورة كاملة تقريبا في التصادم