أثار تأجيل افتتاح الدورة الـ17 من المهرجان القومي للمسرح المصري جدلًا كبيرًا في الأوساط المسرحية، حيث كان من المقرر أن يُقام المهرجان في الفترة من 15 إلى 30 يوليو الجاري، إلا أن إدارة المهرجان أعلنت في بيان إعلامي أن المهرجان سيتم افتتاحه في 30 يوليو، ويُقام حفل ختامه وإعلان الجوائز في 15 أغسطس المقبل.

وقال الفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري في تصريح لـ"الشروق": جاء تأجيل حفل الافتتاح بناءً على طلبي ليظهر في أفضل صورة، وجاءت استجابة وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو لذلك سريعة، ولم يمانع في التأجيل، بل تفهم أن هذا التأجيل مبني على رؤية سليمة لإخراج حفل الافتتاح في أفضل صورة.

وحول الجدل الذي أثير على السوشيال ميديا عقب إصدار إدارة المهرجان بيانًا إعلاميًّا بتغيير موعد حفل الافتتاح والختام، قال: "من حق إدارة المهرجان أن ترى أنها تحتاج وقتًا إضافيًّا لإخراج حفل الافتتاح في أفضل صورة، دون أن تعلن عن الأسباب، في النهاية هذه مسائل إدارية، والناس لها المنتج الفني دون التطرق لجوانبه الإدارية".

واستكمل، "مواعيد افتتاح وختام المهرجان مسألة تخص إدارته، الناس تحاسبني على النتيجة فقط، وكان من الممكن قبل كل هذا الجدل أن يتم التواصل معي مباشرةً، لمعرفة وجهة النظر".

على جانب آخر تساءل بعض المسرحين عن تأثير تأجيل المهرجان القومي على خريطة العروض المسرحية، خاصة وأن هذا المهرجان يعقبه بفترة وجيزة مهرجان آخر، وهو القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.