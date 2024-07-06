عمرو موسى: التطبيع العربي مع إسرائيل لا يجب أن يكون مجانيا ولا خنوعا للضغوط

قال عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن التطبيع العربي مع إسرائيل ليس ممنوعا الحديث فيه.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، عُرضت مساء السبت، أن المبادرة العربية التي أصدرتها الجامعة (عام 2002)بناء على اقتراح من السعودية، تنص على التطبيع والاعتراف بإسرائيل في إطار اتفاقيات معينة.

وأشار إلى أن التطبيع مع إسرائيل لا يجب أن يكون مجانيا ولا يكون خنوعا للضغط، بأن تذهب الدول العربية للتطبيع مقابل وعود مستقبلية من إسرائيل.

ولفت إلى أن هذا الأمر لا يجب الوقوع فيه مرة أخرى، مشددا على ضرورة أن يكون هناك عربي واضح بأنه لا تطبيع إلا من خلال اتفاقات وتنازلات متبادلة وفي إطار المبادرة العربية.

وشدد على أن إسرائيل هي المعتدية على الفلسطينيين وهي القوة القائمة بالاحتلال، وبالتالي فهي من تتحمل مسئولية نزيف الدم.

ونوه بأن المسئولية تقع أيضًا على من يحمي هذه القوة القائمة بالاحتلال، مؤكدا أن هذه الأطراف مسئولة عن الوضع الحالي وعن محاولة فرض حل إسرائيلي على النزاع في الشرق الأوسط.