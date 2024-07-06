أسامة كمال: ما يحدث بالسودان يجعل أي مسئول مصري يعاني من أرق دائم

قال الإعلامي أسامة كمال، إن الأوضاع في السودان مأساوية للغاية في ظل استمرار الحرب بين قوات الجيش والدعم السريع.

وأضاف خلال برنامجه «مساء dmc» عبر شاشة «dmc»، مساء السبت، أن ما يحدث في السودان يجعل أي مسئول مصري يعاني من أرق دائم.

وأشار إلى أن السودان أحد أجزاء الأمن القومي المصري، وهو في ذلك شأنه شأن ليبيا (غربا)، وفلسطين (شرقا). ولفت إلى أن تنظيم مؤتمر للقوى السياسية السودانية في مصر خطوة مهم لمصر وأمنها واستقرارها، مشددا على أن القوى السياسية بحاجة للجهود المصرية الداعمة لتحقيق الاستقرار.

ونوه بأن السودانيين عليهم أن يعلموا مدى إخلاص مصر لهم، مؤكدا أن القاهرة لا تريد شيئا سوى الأمان لهم.

وأفاد بأن مصر تحاول إحداث تقارب بين القوة السياسية، موضحا أن مصر بها خمسة ملايين سوداني وفي الأزمة الأخيرة زاد عددهم نصف مليون آخرين.

ولفت إلى أن مصر تحاول الدفع لتحقيق انفراجة في السودان، مؤكدا أن كل شيء يبدأ بالحوار.