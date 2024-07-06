وزير الخارجية ونظيره الجزائري يبحثان سبل تعزيز علاقات الأخوة والتعاون

أجرى وزير الشئون الخارجية والجالية الوطنية الجزائرية أحمد عطاف، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا بوزير الخارجية والهجرة السفير بدر عبد العاطي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية الجزائرية، جدّد عطاف، تهانيه الخالصة لنظيره المصري، على إثر تعيينه مؤخرا وزيرًا للخارجية، وبحث معه سبل تعزيز علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة، تنفيذا لتوجيهات الرئيسين عبدالفتاح السيسي وعبد المجيد تبون.

وفي هذا الصدد، شدد الطرفان على «أهمية توطيد التعاون والشراكة في الميادين الاقتصادية بما يتماشى مع الإمكانيات الهائلة التي يتوفر عليها البلدان».

كما اتفق الجانبان على «ضرورة تفعيل اللجنة المشتركة العليا، من خلال اختيار تاريخ مناسب لعقد اجتماعها المقبل في أقرب الآجال». ولفت البيان إلى أن الوزيرين اتفقا على «تعزيز التنسيق البيني بخصوص أمهات القضايا على الصعيدين العربي والإفريقي، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا الشقيقة ومنطقة الساحل الصحراوي».