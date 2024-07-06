بعثة الحج الداخلية تستقبل آخر أفواج ضيوف الرحمن بمطار القاهرة

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استقبلت بعثة حج وزارة الداخلية آخر أفواج ضيوف الرحمن بمطار القاهرة.

حيث إن رحلة حجاج القرعة لهذا العام كانت متميزة فى خدماتها والتيسرات التى قدمتها وزارة الداخلية للحجاج طوال فترة أداء المناسك، فقد كانت إقامتهم فى فنداق مجهزة بكل وسائل الراحة بمكة والمدينة وتتميز بقربها من الحرمين الشريفين.

وتعلوا وجوه الحجاج الفرحة لأداء فريضة الحج والنجاح الكبير لبعثة حج القرعة فى إحاطتهم بالرعاية الصحية والمعيشية وتيسير تنقلاتهم بين المشاعر.

وهكذا عاد ضيوف الرحمن إلى أرض الوطن بعد رحلةٍ إيمانية صادقة مُحملين بالآمال فى أن تُغفر الذنوب وتعود صحائفهم بيضاء.

يأتي ذلك فى إطار إهتمام وزارة الداخلية ورعايتها لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1445ه. إكتمل وصول أفواج حجاج القرعة إلى أرض الوطن بعد أن أدوا مناسك الحج فى ضوء التيسيرات التى قدمتها بعثة حج القرعة لهم.