قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينيا من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة الليلة الماضية وفجر اليوم السبت.

وترافق حملات الاعتقالات المستمرة، جرائم وانتهاكات متصاعدة، منها بحسب المصدر ذاته منها عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة المركبات، والأموال، ومصاغ الذهب، إلى جانب عمليات التدمير الواسعة التي طالت البُنى التحتية تحديدًا في مخيمات طولكرم، وجنين ومخيمها، وهدم منازل تعود لعائلات أسرى، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وتشمل حصيلة حملات الاعتقال بعد الـ7 من أكتوبر الماضي، كل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.