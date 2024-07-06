 قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينيا من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة - بوابة الشروق
السبت 6 يوليه 2024 3:44 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينيا من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة


نشر في: السبت 6 يوليه 2024 - 1:04 م | آخر تحديث: السبت 6 يوليه 2024 - 1:04 م

قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينيا من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة الليلة الماضية وفجر اليوم السبت.

وترافق حملات الاعتقالات المستمرة، جرائم وانتهاكات متصاعدة، منها بحسب المصدر ذاته منها عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة المركبات، والأموال، ومصاغ الذهب، إلى جانب عمليات التدمير الواسعة التي طالت البُنى التحتية تحديدًا في مخيمات طولكرم، وجنين ومخيمها، وهدم منازل تعود لعائلات أسرى، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وتشمل حصيلة حملات الاعتقال بعد الـ7 من أكتوبر الماضي، كل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك