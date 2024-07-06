أفشة وشريف ينعيان أحمد رفعت

نعى الثنائي محمد شريف، لاعب الخليج السعودي، ومحمد مجدي أفشة، لاعب الأهلي، أحمد رفعت، لاعب مودرن سبورت، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بعد معاناته الطويلة مع المرض عقب سقوطه الشهير أمام الاتحاد السكندري في مارس الماضي.

قال محمد شريف عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:" يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.. صدق الله العظيم".

أضاف:" ربنا يرحمك يا حبيبي ويسامحك يارب ويصبر أهلك ويصبرنا على فراقك".

كما نعى محمد مجدي أفشة أحمد رفعت، قائلًا:" ربنا يرحمك يا خويا يا حبيب قلبي وجعت قلبي والله ربنا يرحمك ياغالي و إن شاءالله في الجنه و نعيمها".

تدهورت حالة أحمد رفعت الصحية، وتم نقله على أثره إلي المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التى حدثت له يوم 11 مارس 2024.