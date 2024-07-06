محافظ الغربية يشهد الاحتفال بالعام الهجري الجديد في المسجد الأحمدي بطنطا

شهد اللواء أشرف محمد إبراهيم الجندي، من رحاب المسجد الأحمدي بطنطا، الاحتفال بحلول رأس السنة الهجرية 1446ه‍، والذي نظمته مديرية الأوقاف عقب صلاة المغرب، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، والمهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، والعميد أسامة هنداوي وكيل المخابرات الحربية، والعميد هاني عامر المستشار العسكري، واللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وحرص "الجندي"، فور وصوله المسجد الأحمدي، على مصافحة الحاضرين من أئمة الأوقاف ومديري المديريات الخدمية والحديث مع المواطنين، وذلك في أول لقاء معهم في أول أيام استلامه مهام عمله بالمحافظة بعد أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعقب أداء المحافظ، والحاضرين لصلاة المغرب، بدأ الاحتفال بآيات من القرآن الكريم تلاها الشيخ محمد أحمد البسيوني، أعقبها كلمة لوكيل وزارة الأوقاف الشيخ خالد خضر، والتي أكد خلالها أن الهجرة النبوية الشريفة كانت حدثا محوريًا في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث خرج النبي من بلده التي كانت أحب البلاد إليه، ليستكمل رسالته في المدينة، فقد كانت الهجرة تغييرا في الموقع وليس في الموقف.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف، إلى أن هجرة النبي كانت نصرا مبينا للإسلام والمسلمين، متابعًا: "يجب علينا في هذه الليلة المباركة أن نستفيد من الدروس المكتسبة من هجرة الرسول -صلى الله عليه وسلم والتي من أهمها العفو عند المقدرة، فعندما عاد الرسول إلى مكة قال جملته الشهيرة من دخل داره فهو آمن".

من جهته قدم المحافظ، التهنئة لأهالي الغربية بمناسبة بدء العام الهجري الجديد، داعياً المولى- عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة على مصر بالخير واليمن والبركات، وتحقيق المزيد من الإنجازات، تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

واختتم الاحتفال بالابتهالات الدينية التي قدمها الشيخ محمد عبد الحميد جاد.