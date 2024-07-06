الإصلاحي مسعود بزشكيان يفوز بانتخابات الرئاسة الإيرانية

أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، صباح اليوم السبت، فوز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان بانتخابات الرئاسة متفوقا على المرشح المحافظ سعيد جليلي.

وحصل بزشكيان على نحو 55% من أصوات الناخبين، في حين بلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الإيرانية 49.8%، وفقا لوكالة وفا للأنباء.

وكانت وزارة الداخلية الإيرانية أعلنت مساء أمس إغلاق مراكز الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية مع انتهاء المهلة القانونية بحلول منتصف الليل بالتوقيت المحلي وبدء فرز الأصوات.

وكان بزشكيان تقدم على منافسه جليلي في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الايرنية التي جرت يوم 28 يونيو الماضي لاختيار خليفة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، الذي توفي في حادث تحطم مروحية في مايو الماضي.

يذكر أن تأثير نتيجة الانتخابات على توجّه البلاد سيكون محدودا لأنّ للرئيس في إيران صلاحيات محدودة. إذ تقع المسئولية الأولى في الحكم بإيران على عاتق المرشد الأعلى الذي يُعتبر رأس الدولة، أما الرئيس فهو مسئول على رأس حكومته عن تطبيق الخطوط السياسية العريضة التي يضعها المرشد الأعلى علي خامنئي.