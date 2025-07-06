مسئولان كبيران من كوريا الجنوبية وأمريكا يجريان مفاوضات بشأن الرسوم الجمركية

أجرى مسئولان كبيران من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مفاوضات بشأن الرسوم الجمركية قبل الموعد النهائي وهو التاسع من يوليو، والذي يمثل نهاية فترة توقف مدتها 90 يوما لفرض الرسوم الجمركية الأمريكية.

وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، إن وزير التجارة الكوري الجنوبي يو هان كو التقى مع الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير أمس السبت في واشنطن، حسب شبكة (كيه.بي.إس.وورلد) الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد.

وخلال المحادثات، أوضح يو هان كو موقف كوريا الجنوبية بشأن الرسوم الجمركية وقدم رؤية لإطار تعاون مفيد للجانبين في مجال التصنيع.

وأكد أن الاتفاق النهائي يجب أن يشمل إزالة أو تقليص الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات والصلب.

وأضافت الوزارة أن الجانبين ناقشا أيضا احتمال تمديد الموعد النهائي وهو التاسع من يوليو للسماح بالمزيد من المفاوضات المتعمقة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد أنه وقع على خطابات إلى 12 دولة، فيما يتعلق بمعدلات الرسوم الجمركية المتبادلة، والتي سيتم إرسالها غدا الاثنين ومن المقرر أن تدخل معظمها حيز التنفيذ في الأول من أغسطس المقبل.