عراقجی یصل إلى البرازیل للمشاركة فی قمة بریكس

أعلنت الخارجية الإيرانية عن وصول وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي، والوفد المرافق له إلى مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، للمشاركة في أعمال القمة السابعة عشرة لدول مجموعة "بريكس".

وذكرت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، أن الخارجية الإيرانية أعلنت عن وصول عراقجي، والوفد المرافق له، حيث كتب المتحدث باسم الوزارة، إسماعيل بقائي، في منشور على صفحته الرسمية على منصة "إكس": "وصلنا إلى ريو دي جانيرو للمشاركة في القمة السابعة عشرة لقادة دول مجموعة ‎بريكس".

وأضاف: "الدكتور عراقجي، وزير الخارجية، سيشارك إلى جانب فعاليات القمة، في لقاءات ومباحثات مع نظرائه وعدد من كبار المسؤولين المشاركين".

وأوضح: "ينبغي العمل على تحقيق شعار القمة – جنوب عالمي شامل ومستدام – من خلال تعاون شامل ومتكامل بين الدول الأعضاء في هذه المجموعة".