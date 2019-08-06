عمر عصر: علينا الاستمرار في تقديم العروض الجيدة

أعرب عمر عصر لاعب المنتخب الوطني لتنس الطاولة عن سعادته بعد أن نجح في تحقيق لقب كأس إفريقيا والمقامة في نيجيريا بعد الفوز على مواطنه أحمد صالح في المباراة النهائية بنتيجة 4/3

وقال عمر في تصريحات تليفزيونية مساء الأثنين:" عندما تواجه زميلك في المنتخب بالدور النهائي تكون المباراة لها طعم تاني وأنا وأحمد لعبنا مع بعض منذ انضمامي للمنتخب وأنا متربي مع كل من سيد لاشين وعماد مصيلحي وأحمد صالح وهم لديهم خبرة في اللعبة ونجحنا في تحقيق ميدالية ذهبية وفضية معًا في البطولة الإفريقية ".

وأضاف:" لعبت مباراة قوية بدور نصف النهائي من البطولة أمام النيجيري أرونا كوادري والذي يعد من أفضل 20 لاعب عالميا والمصنف الأول في البطولة واستنفذت هذه المباراة الكل القوة والطاقة ولكن نجحت في التأهل للمباراة النهائية".

وأتم:" علينا النظر إلى ما هو أبعد عن إفريقيا ولكن لدينا عيب هو أننا نقف ونفشل في استكمال سلسة الانتصارات لذلك علينا أن لا نقف مرة أخرى ونواصل المسيرة الناجحة فلدينا دورة الألعاب الإفريقية ستُقام في المغرب وبطولة كأس العالم في شهر أكتوبر بالصين".