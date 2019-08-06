 مقتل 12 شخصا في حادث قارب في الكونغو ومخاوف من مقتل عشرات المفقودين - بوابة الشروق
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مقتل 12 شخصا في حادث قارب في الكونغو ومخاوف من مقتل عشرات المفقودين

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 6 أغسطس 2019 - 3:32 م | آخر تحديث : الثلاثاء 6 أغسطس 2019 - 3:32 م

أعلن مسؤول في الكونغو، اليوم الثلاثاء، مقتل 12 شخصا على الأقل في حادث قارب وقع في إقليم كاساي بوسط البلاد، بالاضافة إلى افتراض 50 آخرين في عداد الموتى.

وقال ديودون بيمي، حاكم كاساي، في حديث لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "نعتقد أن جميع المفقودين قد لقوا حتفهم"، مضيفا أن القارب كان قد غرق في نهر لوكيني يوم الجمعة الماضي.

من ناحية أخرى، قال قسيس محلي إن القارب الذي كان متجها إلى العاصمة كينشاسا، كان مكتظا بالركاب، وهو سبب معتاد للحوادث التي تقع في الأنهار في الكونغو.

وكان أكثر من 100 شخص لقوا حتفهم في حادث قارب ببحيرة كيفو في أبريل الماضي.

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