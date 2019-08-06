مساعد وزير الخارجية الأسبق: حادث معهد الأورام «غير مزعج» من الناحية الأمنية

قال مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، تعليقًا على حادث معهد الأورام، إنه «رغم الخسائر البشرية، فإن الحادث لا يزعجني من الناحية الأمنية»، بحسب قوله.

وأضاف في تصريحات لقناة «Ten»، مساء الاثنين، أن هناك تراجعًا في معدلات العمليات الإرهابية بمصر، موضحًا أن نوعية الأسلوب الإجرامي الذي تم به الحادث يختلف عن الأسلوب المتبع سابقًا باستخدام الأسلحة النارية والعبوات المتفجرة بمختلف المناطق.

وأوضح أن تراجع الحوادث الإرهابية يرجع إلى جهود الدولة في القضاء على العمليات الإرهابية بسيناء والصحراء الغربية بصورة مستمرة، مؤكدًا أن جهود الاستثمار بمصر خير دليل على انتشار الأمن بها.

وكان محيط معهد الأورام، شهد في ساعة متأخرة من مساء أول أمس الأحد، انفجارا ضخما، أدى لاشتعال النيران بالمنطقة المحيطة؛ ما أسفر عن مصرع 20 شخصا وإصابة 47 آخرين وفقا لآخر بيان لوزارة الصحة.

وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها، أمس الاثنين، عن نتائج الفحص المبدئي للحادث، والذي أثبت أن الانفجار وقع نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بثلاث سيارات أخرى، وبالفحص الفني المبدئي للسيارة تبين أنه كان بداخلها كمية من المتفجرات، وهي إحدى السيارات المبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ عدة أشهر.