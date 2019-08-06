ارتفاع ديون الحكومة الألمانية لأول مرة منذ عام 2014

أعلنت وزارة المالية الألمانية اليوم الثلاثاء أن ديون الحكومة الاتحادية ارتفعت في النصف الأول من عام 2019 بمقدار يزيد عن 11 مليار يورو، وهي المرة الأولى التي يرتفع فيها الدين منذ عام 2014.

وبلغ بذلك إجمالي مستوى الديون حتى 30 يونيو الماضي 081ر1 تريليون يورو.

وترجع الزيادة جزئيا إلى احتياطي تم إنشاؤه على خلفية أزمة اللاجئين في ألمانيا. وفي ذلك الوقت تم إنشاء الاحتياطي، وكان البرلمان قد منح الحكومة الاتحادية الإذن بالاقتراض، وهو بند يُطبق حاليا.

وشكت المعارضة الألمانية من أن وزير المالية أولاف شولتس يستغل هذا البند لزيادة الديون خارج الميزانية الأساسية لأول مرة منذ عام 2014.

وقال خبير شؤون الموزانة لدى الحزب الديمقراطي الحر، أوتو فريكه: "من يتحدث دائما عن موزانة خالية من الديون الجديدة، يمكنه الآن أن يقرأ أن الحكومة الاتحادية كانت تزيد منذ فترة طويلة الديون مجددا".