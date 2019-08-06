رسالة جديدة من المشتبه بهم في خطف زوجة رجل أعمال ثري في النرويج

قام المشتبه بهم في خطف زوجة أحد أكثر رجال الأعمال ثراء في النرويج، بإرسال رسالة جديدة يقولون فيها إنها على قيد الحياة، بحسب ما قاله محامي أسرة الضحية المخطوفة.

وكانت آن-إليزابيث فالكيفيك هاجن 69 عاما، فُقدت من منزلها في لورينسكوج بمقاطعة أكيرشوس، بالقرب من أوسلو، في 31 أكتوبر الماضي.

وقال المحامي، سفين هولدن، إن الرسالة التي أُرسلت في الثامن من يوليو الماضي، "تنص بوضوح على أن هاجن حية"، ولكنه أضاف أن الرسالة لا تعتبر دليلا على أنها على قيد الحياة، وذلك في تعليقات للصحفيين في أوسلو.

وأشار إلى أن الرسالة مكتوبة باللغة النرويجية.

وأوضح أنه جرى تبادل العديد من الرسائل، ولكنه رفض أن يقول متى تم تلقي الرسالة الاخيرة.

وكانت الشرطة قالت في أواخر يونيو الماضي إن هاجن ربما تكون قد قتلت، وتعمل على افتراض أن اختفائها هو محاولة للتستر على حادث القتل المشتبه به. وقد استندت الشرطة في فرضيتها على عدم وجود دليل على حياتها، بالاضافة إلى مرور فترة طويلة بدون اتصال الخاطفين المزعومين.

ومن المتوقع أن تقدم الشرطة تحديثا في وقت لاحق غدا الأربعاء.