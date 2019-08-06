 المبعوث الأمريكي لأفغانستان: حققنا تقدمًا ممتازًا في المباحثات الأخيرة مع طالبان - بوابة الشروق
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المبعوث الأمريكي لأفغانستان: حققنا تقدمًا ممتازًا في المباحثات الأخيرة مع طالبان

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 6 أغسطس 2019 - 5:24 م | آخر تحديث : الثلاثاء 6 أغسطس 2019 - 5:24 م

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص لعملية السلام في أفغانستان زلماي خليل زاد أنه حقق تقدمًا ممتازًا خلال المحادثات التي عقدها مؤخرًا مع حركة (طالبان) على مدى الأيام القليلة الماضية.

وقال خليل زاد - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) وأوردها موقع (تولو نيوز) الأفغاني اليوم الثلاثاء- إن المحادثات التي عقدها مع (طالبان) تركزت على المسائل المتبقية في إنجاز الاتفاق المحتمل مع الحركة..مشيرا إلى أنه سيتوجه إلى الهند لعقد اجتماعات تهدف إلى حشد توافق دولي لدعم عملية السلام في أفغانستان.

يأتي ذلك بعد إعلان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية صبغة الله أحمدي استعداد الحكومة لعقد محادثات مباشرة مع حركة (طالبان)، مُعبرًا عن أمله في إرساء السلام والأمن بالبلاد فور الانتهاء من مفاوضات السلام بين مختلف الأطراف الأفغانية.

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