بوتين يعرب عن أمله أن تؤدي الانتخابات الرئاسية المقبلة في أبخازيا إلى تعزيز الاستقرار

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن أمله في أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في أبخازيا وفقًا للمبادئ الديمقراطية وأن تسهم هذه الانتخابات في تعزيز الاستقرار.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الروسي، اليوم الثلاثاء، في مدينة "سوتشي" بجنوب روسيا، مع الرئيس الأبخازي راؤول خاجيمبا، حيث بحث الرئيسان تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات.

وقال الرئيس الروسي إن "اجتماعنا اليوم يعقد قبيل الانتخابات الرئاسية في أبخازيا، وآمل كثيرا أنها ستجري وفقًا للمبادئ الديمقراطية وأن تسهم في مزيد من الاستقرار بالجمهورية .. نتمنى أن تتطور أبخازيا بشكل مستقر اقتصاديا وسياسيا".

يُذكر أن روسيا اعترفت باستقلال أبخازيا عن جورجيا بعد ما يسمى بحرب الأيام الخمسة بين موسكو وتبليسي في أغسطس 2008، كما تمتلك موسكو قاعدتين عسكريتين في أبخازيا أسستهما بعد الحرب المذكورة.