إحصاء: عدد الوافدين في رومانيا يتقلص رغم زيادة السياحة الداخلية

انخفض عدد السياح الوافدين على رومانيا في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 4.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وكان الانكماش سيكون أكثر حدة بدون زيادة السياحة الداخلية من خلال قسائم العطلات الخاصة بالسياح الرومانيين.

وأفادت الأرقام الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، ونقلها موقع (رومانيا-إنسايدر)، بأنه في يونيو الماضي، كانت الأرقام أفضل قليلاً حيث أبلغ أصحاب الفنادق عن زيادة في عدد السياح بنسبة 8.3% (أي 1.21 مليون شخص) مدفوعًا بزيادة عدد السياح الرومانيين الذين يميلون إلى استخدام قسائم العطلات الخاصة بهم في المنتجعات الساحلية، ورغم ذلك انخفض عدد السياح الأجانب بنسبة 2.6% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.