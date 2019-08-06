 إحصاء: عدد الوافدين في رومانيا يتقلص رغم زيادة السياحة الداخلية - بوابة الشروق
الثلاثاء 6 أغسطس 2019 1:46 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟

النتـائـج تصويت

إحصاء: عدد الوافدين في رومانيا يتقلص رغم زيادة السياحة الداخلية

السياحة فى رومانيا
السياحة فى رومانيا
بوخارست - أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 6 أغسطس 2019 - 1:02 م | آخر تحديث : الثلاثاء 6 أغسطس 2019 - 1:02 م

انخفض عدد السياح الوافدين على رومانيا في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 4.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وكان الانكماش سيكون أكثر حدة بدون زيادة السياحة الداخلية من خلال قسائم العطلات الخاصة بالسياح الرومانيين.

وأفادت الأرقام الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، ونقلها موقع (رومانيا-إنسايدر)، بأنه في يونيو الماضي، كانت الأرقام أفضل قليلاً حيث أبلغ أصحاب الفنادق عن زيادة في عدد السياح بنسبة 8.3% (أي 1.21 مليون شخص) مدفوعًا بزيادة عدد السياح الرومانيين الذين يميلون إلى استخدام قسائم العطلات الخاصة بهم في المنتجعات الساحلية، ورغم ذلك انخفض عدد السياح الأجانب بنسبة 2.6% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك