وزير النقل: تجديد وصيانة خطوط السكك سيسهم في تحسين الخدمة المقدمة للركاب

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة تولى أهمية كبيرة لرفع كفاءة البنية الأساسية لشبكة السكك الحديدية، من أهمها مشروعات تجديد خطوط السكك الحديدية بما يحافظ على سلامة مسير القطارات.

وأضاف خلال ترأسه أعمال الجمعية العمومية للشركة المصرية لتجديد وصيانة خطوط السكك الحديدية، أن أعمال التجديدات والصيانة للخطوط ستسهم في تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وتعظيم دور الهيئة بنقل البضائع عبر السكك الحديدية، لتخفيف الأعباء على الطرق، مشيرا إلى أهمية توفير قطع الغيار الأصلية من مصانعها العالمية، مع توريد الماكينات الحديثة والاستمرار في برنامج رفع الكفاءة والصيانة المستمرة لكافة المعدات، بما ينعكس بالإيجاب على أعمال تجديد وصيانة السكة، والاهتمام المستمر بتدريب للعاملين بالشركة على أحدث أنواع التكنولوجيا.

وصدقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالى المنتهى 2108 وقائمة المركز المالي، وعلى تقريري مراقب الحسابات للجهاز المركزي للمحاسبات، واستعراض إيرادات الشركة التي بلغت 155.454 مليون جنيه، في عام 2018 مقابل 120 مليون جنيه في عام 2017، وكذلك تحقيق صافي ربح قدره 23 مليون جنيه عام 2018 مقابل 8.5 مليون جنيه عام 2017.

كما تم عرض الموازنة المالية التخطيطية لأنشطة الشركة لعام 2019، وعرض الخطة المستقبلية لتطوير الشركة.