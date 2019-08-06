 إغلاق 6 صيدليات لإدارتها بدون مدير مسئول بأسوان - بوابة الشروق
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إغلاق 6 صيدليات لإدارتها بدون مدير مسئول بأسوان

حمادة بعزق:
نشر فى : الثلاثاء 6 أغسطس 2019 - 6:51 م | آخر تحديث : الثلاثاء 6 أغسطس 2019 - 6:51 م

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، حملة مكبرة على عدد من الصيدليات بدائرة مدينة أسوان، أسفرت عن إغلاق إداري لـ6 صيدليات بعد ثبوت إدارتها بدون مدير مسئول أو صيدلي، بالمخالفة للمادة 22 من قانون رقم 127 لسنة 1955 والخاص بمهنة الصيدلة ومزاولتها.

وشارك في الحملة مفتشو مديرية الصحة في أسوان بإدارة الصيدلة والوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، ورئيس قسم شرطة المرافق بأسوان، ومندوب قسم رخص المحلات بالوحدة وقسم الإشغالات بالوحدة المحلية.

تجدر الإشارة إلى أن لجان تفتيش تم تشكيلها الفترة الماضية من قبل إدارة الصيدلة بمديرية الصحة بأسوان لمراقبة أداء الصيدليات، حيث رصدت وجود عدد كبير من الصيدليات تدار بدون مدير مسئول، حيث تم رفع تقرير بشأنها لمحافظ أسوان لإصدار قرارات الغلق الإداري من أجل ضمان الوصول إلى تقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين.

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