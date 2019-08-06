 فنانون إفريقيون يطلقون عملا فنيا يسلط الضوء على ظاهرة الاحتباس الحراري - بوابة الشروق
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فنانون إفريقيون يطلقون عملا فنيا يسلط الضوء على ظاهرة الاحتباس الحراري

باريس - أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 6 أغسطس 2019 - 1:06 م | آخر تحديث : الثلاثاء 6 أغسطس 2019 - 1:06 م

تطلق مؤسسة الفنانين الإفريقيين من أجل التنمية (AAD) عملا فنيا يسلط الضوء على ظاهرة الاحتباس الحراري في قارة إفريقيا، حيث إنها القارة التي تعاني أكثر من غيرها من هذه الظاهرة، على الرغم من أنها تنتج أقل كمية من ثاني أكسيد الكربون وأقل البلدان المساهمة.

وفي عام 2021، ستطلق المنظمة الأوروبية لاستغلال سواتل الأرصاد الجوية "يومتسات" قمرا صناعيا جديدا لجمع بيانات الأرصاد الجوية حول كيفية تأثر إفريقيا بالاحتباس الحراري ونقل البيانات إلى البلدان الإفريقية للمساعدة في تحسين التنمية المستدامة واتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة الزراعية.

يشار إلى أن (AAD) هي مؤسسة خيرية تأسست عام 2009 من قبل الجامعيين الفرنسيين ماتياس وجيرفان لريدون، وأطلقت مشروعا يحمل اسم "الفن الإفريقي للفضاء" يتضمن معرضاً فنياً إفريقياً معاصراً يسافر إلى7 دول، ويمول إنشاء 3 مكتبات في غرب إفريقيا، بالإضافة إلى عروض الرقص والموسيقى.

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