الأمين العام للأمم المتحدة يدين بشدة الحادث الإرهابي في المنيل

أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو حوتيريش، الهجوم الذي وقع في محيط معهد الأورام، في ساعة متأخرة من مساء الأحد.

وقال الأمين العام، وفقًا لبيان صادر عن المتحدث باسمه: "أدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في القاهرة".

وأعرب "جوتيريش" عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، ولمصر، حكومة وشعبًا، كما تمنى الشفاء العاجل للمصابين، وفقًا لما أورده الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

وشهد محيط معهد الأورام في ساعة متأخرة، من مساء الأحد، انفجارًا ضخمًا، أدى إلى اشتعال النيران بالمنطقة المحيطة؛ ما أسفر عن مصرع 20 شخصًا وإصابة 47 آخرين، وفقًا لآخر بيان لوزارة الصحة.

وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها، أمس الاثنين، عن نتائج الفحص المبدئي للحادث، والذي أثبت أن الانفجار وقع نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بثلاث سيارات أخرى، وبالفحص الفني المبدئي للسيارة تبين أنه كان بداخلها كمية من المتفجرات، وهي إحدى السيارات المبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ عدة أشهر