إجراء الانتخابات البرلمانية البولندية في 13 أكتوبر

أكد متحدث باسم الرئيس البولندي اندريه دودا، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مساء اليوم الثلاثاء، أن الانتخابات البرلمانية البولندية ستجرى في الثالث عشر من أكتوبر المقبل.

ولم يكن قد تحدد حتى الآن موعد هذه الانتخابات التي تقرر إجراؤها في الخريف.

وتشير نتائج استطلاعات الرأي إلى إمكانية فوز الحزب الحاكم (القانون والعدالة) المنتمي إلى التيار القومي المحافظ، في هذه الانتخابات مجددًا.

كان الحزب قد أدخل تعديلات شاملة على قطاع القضاء في بولندا في السنوات الماضية واتهمه منتقدون بإخضاع القضاء للحكومة، وقد بدأت المفوضية الأوروبية العديد من الإجراءات العقابية ضد وارسو لهذا السبب.

وهناك خلاف آخر بين بولندا والمفوضية فيما يتعلق بسياسة اللجوء في الاتحاد الأوروبي إذ يرفض المحافظون القوميون في بولندا بشدة إعادة توزيع المهاجرين على دول التكتل وفقا لحصص ثابتة.