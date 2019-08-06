سانا: المسلحون يعتدون بالصواريخ على قريتي جورين والجيد بريف حماة الشمالي

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اعتدت التنظيمات المسلحة بعدد من القذائف الصاروخية على قريتي جورين والجيد بريف حماة الشمالي، في خرق جديد لاتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن التنظيمات المسلحة المنتشرة في بلدتي سفوهن وكفر عويد بريف ادلب الجنوبي اعتدت صباح اليوم بالقذائف الصاروخية على قريتي جورين والجيد بريف حماة الشمالي.

وأضافت أن الاعتداءات أسفرت عن إلحاق أضرار مادية في منازل المواطنين وممتلكاتهم.

وأوضحت أن وحدات الجيش السوري العاملة بالريف الشمالي ردت على مصادر إطلاق القذائف برمايات مدفعية وصليات صاروخية دمرت خلالها عددا من منصات الإطلاق وأوقعت في صفوف الإرهابيين قتلى ومصابين.