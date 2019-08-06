الخشت: جميع التبرعات لمعهد الأورام تخضع للرقابة قبل وبعد الصرف

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الحساب الحكومي لمعهد الأورام يتعرض إلى عملية رقابة قبل الصرف وبعد الصرف من الدولة.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TeN»، أن حساب معهد الأورام برقمه 777 يتعرض لمراجعة وزارة المالية قبل الصرف، ورقابة الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية بعد الصرف، مشيرًا إلى إمكانية التبرع عبر البنوك المصرية ومكاتب البريد وخدمة فوري.

وأوضح أن المبالغ المجمعة سيتم توزيعها لإعادة الوضع في المعهد كما كان عليه قبل الحادث، موضحًا أن المبنى تعرض لمجموعة من الأضرار الخارجية بوجود شروخ في الرخام والزجاج وواجهات بعض الغرف.

وأشار إلى أن التقديرات المبدئية التي أقرتها اللجنة الهندسية الفنية، المشكلة من كبار أساتذة كلية الهندسة، تصل تكلفتها إلى 100 مليون جنيه، لافتًا إلى أن التبرعات الفائضة ستستغل لرفع القدرة الاستيعابية للمبنى.

ولفت إلى أن المعهد يتردد عليه أكثر من 300 ألف مواطن سنويًا، ووصول عدد العمليات إلى أكثر من 4800 عملية، إضافةً إلى 61 ألف عملية بمعامل الآشعة، متابعًا أن العمل تم استئنافه بالأقسام التي لم تتأثر بالحادث.