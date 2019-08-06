محتجون في كونج كونج يحاصرون مقر الشرطة ويقذفونه بالحجارة

حاصر محتجون في هونج كونج مقر شرطة المدينة وألقو بالطوب والزجاجات المشتعلة خلال آخر الاعتداءات التي نفذت ضد سلطات إنفاذ القانون في الاحتجاجات المناهضة للحكومة المستمرة لأكثر من 12 ساعة.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم اثنين أن المحتجين - الذين حمل بعضهم عصي خشبية - هتفوا بعض العبارات عند توجههم لمقر الشرطة من بينها "استردوا هونج كونج.. ثورة عصرنا".

من جهتها، ذكرت الشرطة في بيان، أن الجماعات التي أصبحت عنيفة بشكل متزايد أغلقوا الطرق وأشعلوا النيران في مواد مختلفة.

ولفتت الشبكة إلى أن الاشتباكات مع سلطات إنفاذ القانون أصبحت أمرًا معتادًا في المدينة الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، حيث لجأ بعض المحتجين إلى أساليب أكثر تطرفًا حتى تُسمع مطالبهم وحتى يعربون عن غضبهم من الحكومة.