الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم

توقع الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد معظم أنحاء الجمهورية انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة اليوم.

وأضاف -في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على قناة «مصر الأولى»، صباح الثلاثاء- أن «درجة الحرارة العظمى على القاهرة ستصل اليوم إلى 36 درجة مئوية، مقارنة بـ37 درجة بالأمس»، مشيرًا إلى أن «درجة الحرارة هذه حول المعدل الطبيعي لها خلال هذا الوقت من العام».

وأوضح أن «الارتفاع في نسب الرطوبة يؤدي إلى زيادة شعورنا بحرارة الطقس وتكون الشبورة المائية»، متوقعًا استمرار حالة الطقس هذه حتى نهاية الأسبوع الجاري على الأقل.