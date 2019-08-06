تراجع صافي أرباح «دويتشه بوست» الألمانية للخدمات البريدية

أعلنت مجموعة الخدمات البريدية والنقل الألمانية "دويتشه بوست دي.إتش.إل جروب"، اليوم الثلاثاء، عن تراجع صافي أرباحها خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 11.2% إلى 458 مليون يورو مقابل 516 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وتراجعت أرباح السهم الواحد بنسبة 9.5% إلى 0.38 يورو مقابل 0.42 يورو خلال الفترة نفسها.

في الوقت نفسه، زادت أرباح تشغيل المجموعة خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 2.9% سنويا إلى 769 مليون يورو.

كما زادت إيرادات المجموعة بنسبة 3% إلى 15.48 مليار يورو مقابل 15.03 مليار يورو خلال الربع الثاني من العام الماضي. وأشارت المجموعة إلى أن قطاعاتها الخمسة حققت أداء جيدا في مختلف المناطق وهو ما ساهم في النتائج الإيجابية التي حققتها.

في الوقت نفسه، رفعت "دويتشه بوست دي.إتش.إل" الحد الأدنى لتوقعاتها لنتائج العام الحالي ككل لتتراوح بين 4 و4.3 مليار يورو وليس 3.9 و4.3 مليار يورو.