الداخلية العراقية: اعتقال 5 عناصر من داعش في محافظة نينوي

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اعتقلت وزارة الداخلية العراقية -اليوم الثلاثاء- 5 عناصر من تنظيم داعش، الإرهابي في محافظة نينوي.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن - في بيان أورده راديو (سوا) الأمريكي - إن أفراد التنظيم الذين ألقي القبض عليهم في منطقة (مرآب الشمال) بالجانب الأيسر لمدينة الموصل كانوا مقاتلين ضمن ما يسمى (ديوان الجند والحسبة) إبان سيطرة التنظيم الإرهابي على المدينة.

وأطلقت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أمس الإثنين، المرحلة الثالثة من عملية (إرادة النصر)؛ لمداهمة وتفتيش وتطهير مناطق ديالي ومناطق في جنوب نينوي؛ للقضاء على فلول تنظيم (داعش) الإرهابي وإنهاء تهديده.