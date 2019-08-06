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فورتونا دوسلدورف يضم الغاني كلفين أوفوري

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 6 أغسطس 2019 - 3:04 م | آخر تحديث : الثلاثاء 6 أغسطس 2019 - 3:04 م

أعلن نادي فورتونا دوسلدورف الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن ضم المهاجم الغاني الصاعد كلفين أوفوري.

وأوضح دوسلدورف أن أوفوريوقع عقدا مع النادي يمتد حتى نهاية يونيو 2022.

وكان دوسلدورف قد وضع أوفوري منذ بضعة اسابيع قيد التجريب في معسكر الفريق وفي مباريات تجريبية، وتمكن أوفوري من إحراز هدف التقدم في المباراة التي أقيمت أمام نادي آر إس سي اندرلاخت والتي انتهت بفوز دوسلدورف بهدفين مقابل هدف.

من جانبه، قال لوتس بفاننشتنيل، المدير الرياضي للنادي إن أوفوري " يتمتع بتقنية ممتازة كما أن سرعته تُصَعِّب مهمة الدفاع، ونحن على قناعة بأنه سيتمكن لدينا من مواصلة تطوير نفسه على أفضل شكل ممكن".


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