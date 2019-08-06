أعلن البنك المركزي المصري اليوم ارتفاع صافي الاحتياطات النقدية من العملات الأجنبية بنحو 565 مليون دولار ليصل إلى 44.916 مليار دولار في نهاية يوليو الماضي مقابل 44.351 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي.