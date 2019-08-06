 البنك المركزي: ارتفاع احتياطي العملات الأجنبية إلى 44.9 مليار دولار بنهاية يوليو - بوابة الشروق
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البنك المركزي: ارتفاع احتياطي العملات الأجنبية إلى 44.9 مليار دولار بنهاية يوليو

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
القاهرة - أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 6 أغسطس 2019 - 8:18 م | آخر تحديث : الثلاثاء 6 أغسطس 2019 - 8:18 م

أعلن البنك المركزي المصري اليوم ارتفاع صافي الاحتياطات النقدية من العملات الأجنبية بنحو 565 مليون دولار ليصل إلى 44.916 مليار دولار في نهاية يوليو الماضي مقابل 44.351 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي.


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