بن شرقي وبامبو يسجلان في فوز الزمالك الودي برباعية

قاد ثنائي الزمالك الجديد المغربي أشرف بن شرقي وكريم بامبو فريقهما إلى فوز كبير على المتحدة للإسكان بنتيجة 4-0، في إطار استعدادات الزمالك لمواجهة بطل الصومال بدوري أبطال إفريقيا.

وافتتح كريم بامبو مهرجان الزمالك التهديفي في الدقيقة 10، وعزز بن شرقي تقدم الزمالك بالهدف الثاني في الدقيقة 12، وسجل عمر السعيد الهدف الثالث في الدقيقة 36، واختتم خالد بوطيب أهداف الفريق الأبيض في الدقيقة 72.

ودخل طارق يحيى مدرب نادي الزمالك المباراة الودية أمام المتحدة بتشكيلتين مختلفتين، إذ بدأ اللقاء بتشكيل وبين الشوطين فضّل يحيى البدء بتشكيل مختلف.

ويستعد الزمالك لمواجهة ديكاداها الصومالي، الأحد المقبل، على ملعب بتروسبوت، في جولة الذهاب من دور الـ 64 بدوري أبطال إفريقيا.

جدير بالذكر أن الزمالك أبرم 11 صفقة خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي، كان أبرزها التعاقد مع محمد أوناجم وأشرف بن شرقي وإعادة شيكابالا ومصطفى محمد، وضم محمد عواد حارس الإسماعيلي.