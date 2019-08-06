كوريا الشمالية تتهم الولايات المتحدة بـ«التحريض على التوتر العسكري»

اتهم الدبلوماسي الكوري الشمالي في جنيف جو يونج تشول، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة بـ "إثارة التوتر" عن طريق إجراء تدريبات عسكرية مشتركة مع الشطر الجنوبي.. مشيرا إلى أن بلاده قد تتخذ تدابير للدفاع عن نفسها.

ونقل موقع "يو إس نيوز" الأمريكي عن جو يونج - في كلمة له بمؤتمر لنزع السلاح برعاية الأمم المتحدة - قوله "إن بيونج يانج قد تعيد النظر في الخطوات الهامة التي اتخذناها حتى الآن".

ولم يشر الدبلوماسي الكوري الشمالي إلى إطلاق بيونج يانج قذائف جديدة باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي، في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.