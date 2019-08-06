القبض على «أمين الشون» ببني سويف لوجود عجز بنحو 340 كم من القمح

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ألقت السلطات الأمنية القبض على أمين الشون شمال بنى سويف ،عقب اكتشاف الأجهزة الرقابية بمديرية تموين بنى سويف، عجزا يصل إلى 340 طنا و600 كيلو أقماح بإحدى الشون بما يقدر بمليون ونصف المليون جنيه.

وقد وردت معلومات إلى مديرية التموين تفيد بوجود عجز في كميات القمح الواردة إلى شونة ناصر بمدينة ناصر شمال المحافظة والتابعة للبنك الزراعى.

وتم تشكيل حملة مفاجئه على الشونة، برئاسة وصفى عبدالله مدير عام التموين ببنى سويف؛ لمراجعة الدفاتر ومضاهاة الكميات الواردة والمثبتة بها، بما تحويه الشونة من كميات وتبين وجود العجز، وتم ألقى القبض على أمين الشونة، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة.